Стало известно о результатах переговоров по Донбассу, которые состоялись в Берлине

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"На картах конкретно "пальцами" показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры - не так называемые донецкие или луганские, а именно русские, которые командуют этими военными корпусами", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что украинская делегация доказала, что представители так называемых ДНР и ЛНР в Трехсторонний контактной группе по Донбассу являются гражданами РФ.

"Тот факт, что представители так называемых ДНР и ЛНР в ТКГ на самом деле являются российскими гражданами, он также был доведен максимально четко и прозрачно", - заявил он.

Кулеба также заявил, что в ближайшее время должен состояться очередные переговоры в нормандском формате по Донбассу на уровне министров. На ней обсудят решения, которые принесут мир на восток Украины.

В свою очередь, глава немецкого МИД уточнил, что дата саммита "нормандской четверки" зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

Отметим, Украину на встрече в Берлине представляли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Накануне поездки Андрей Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию на востоке страны должны привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса. Он подчеркнул, что эти лица не должны быть причастны к военным действиям.

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