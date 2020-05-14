Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз оконфузился во время обращения к народу
Об этом пишет Politeka.net.
Конфуз произошел во время обращения к россиянам, которое транслировалось 11 мая.
В частности, пользователи социальных сетей засекли, как во время обращения Владимир Путин скрутил пальцы таким образом, что показал телезрителям "дулю".
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Скандальный кадр в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пользователь под псевдонимом "Голый патриот".
"Я вам ничего не должен. Идите нахой", - подписал он курьезный снимок, сделанный во время обращения.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин мог показать такой жест во время онлайн-обращения, чтобы "его не сглазили".
"Невербально раскрыл основную идея нового общенационального плана выхода из кризиса", "Зачем Путину часы, если у него миллион секретарей? Чтобы лично смотреть, на сколько часов опоздать?", "Чтоб не сглазили", "А может он нам знак подает?", "Совсем больной", "А может президента держат в заложниках и он нам знаки подает?", "Он уже операторам начал дули крутить?А может сигналы подает?", "Наверное еще и сглаза боится...", "И каракули на бумаге", - шутят россияне под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился во время очередного обращения к россиянам.
На этот раз лидер Кремля опозорился, пытаясь пригрозить кулаком российским губернатором во время выступления перед простыми жителями.
«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента», - говорится в подписи к публикации.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что политтехнологи в Кремле уже не знают, как можно поднять рейтинг Владимира Путина со дна.
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.