От Офиса президента Владимира Зеленского принесли венок на могилу отца нардепа Петра Порошенко
Как передает Politeka.net, об этом сообщил экс-советник министра обороны и пятого президента Украины Юрий Бирюков на своей страничке в Facebook.
"Закончились похороны отца Петра Алексеевича, все сказали все полагающиеся слова, все приехавшие выразили соболезнования семье. Все закончилось", - сообщил он.
Но внимание Бирюков обратил на то, почить память Алексея Порошенко с ОП пришли лишь спустя четыре часа после окончания прощания.
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"Через 4 часа после этого на кладбище приехала машина, и два человека весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками, скромно поставили к общей массе цветок и венков еще один венок. От Зеленского", - подчеркнул экс-советник Порошенко.
Напомним, Алексей Порошенко умер вследствие инсульта, который случился 15 июня.
Алексей Порошенко с 2006 по 2010 годы был депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». А в 2012 он баллотировался в народные депутаты, но решил покинуть гонку по решению семьи.
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Как сообщала Politeka, большая беда у Порошенко, в семье решились на крайние меры.
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