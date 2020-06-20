От Офиса президента Владимира Зеленского принесли венок на могилу отца нардепа Петра Порошенко

Как передает Politeka.net, об этом сообщил экс-советник министра обороны и пятого президента Украины Юрий Бирюков на своей страничке в Facebook.

"Закончились похороны отца Петра Алексеевича, все сказали все полагающиеся слова, все приехавшие выразили соболезнования семье. Все закончилось", - сообщил он.

Но внимание Бирюков обратил на то, почить память Алексея Порошенко с ОП пришли лишь спустя четыре часа после окончания прощания.

"Через 4 часа после этого на кладбище приехала машина, и два человека весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками, скромно поставили к общей массе цветок и венков еще один венок. От Зеленского", - подчеркнул экс-советник Порошенко.





Напомним, Алексей Порошенко умер вследствие инсульта, который случился 15 июня.

Алексей Порошенко с 2006 по 2010 годы был депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». А в 2012 он баллотировался в народные депутаты, но решил покинуть гонку по решению семьи.

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