Президент Владимир Зеленский выдал новый указ, который касается определенных лиц

В украинском разведсообществе снова изменения, передает Politeka.net. Известно, что ранее гарант назначил нового главу Службы внешней разведки, а сейчас было решено убрать разведывательный комитет и создать вместо него другой.

На сайте президента утверждается, что данное решение призвано усовершенствовать систему обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины. Соответствующий указ №230/2020 о создании Комитета по вопросам разведки при президенте уже подписан.

При этом был отменен указ бывшего президента Петра Порошенко о введение в действие объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности. Все полномочия перейдут новому комитету.

Указ о создании нового комитета засекречен, поэтому говорить о полном тексте не представляется возможным.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак приоткрыл завесу над тем, что думает Владимир Зеленский по поводу дальнейшего переизбрания на пост.

По словам Ермака, что решение будет принимать президент, а он бы посоветовал бы Зеленскому принимать его ближе к окончанию первого срока.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова.

Суть иска – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Скорее всего, иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы, обзывая главу государства.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, сразу два новых праздника появятся в Украине, Зеленский сделал заявление: «уже в ближайшие дни».

Также Politeka писала, что Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…».