Одновременно с потерей отца на экс-президента, народного депутата Петра Порошенко свалились судебные тяжбы

Как известно, прощание с Алексеем Порошенко должно было состояться в четверг, 18 июня, но так как бывшего гаранта вызвали в суд, церемонию пришлось перенести. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Фейсбук.

Так, панихиду отслужат в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре, начало в 10 часов. Прощание с отцом Порошенко пройдет в 12 часов по адресу Институтская, 7.

Напомним, о смерти Алексея Порошенко стало известно 16 июня. Накануне в СМИ появилась информация, что с ним произошел инсульт. Петр Порошенко узнал о болезни отца в Апелляционном суде Киева, где давал показания о сдаче Крыма и госизмене экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Кроме того, 10 июня Порошенко вручили подозрение в том, что в 2018 году он якобы склонил главу Службы внешней разведки Сергея Семочко до превышения служебных полномочий. В этот же день экс-президент вместе с адвокатами и депутатами "прорвался" к Генпрокурору Ирине Венедиктовой с тем, чтобы она лично вручила ему подозрение. Встреча прошла натянуто и закончилась тем, что Венедиктова покинула свой кабинет после того, как Порошенко стал ее перебивать и перешел на личности.

"Вы нас здесь маринуете 20 минут, "перешкоджаете..." Покажите мне закон, где вы ограничиваете права народного депутата", - возмущался Порошенко, который даже перешел на русский язык.

Напомним, Офис Генерального прокурора намерен требовать для бывшего президента меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат Илья Новиков.

Он уточнил, что заседание, где будет решаться судьба Порошенко, пройдет 18 июня в Печерском суде. Порошенко получил соответствующее официальное извещение 16 июня – в день смерти своего отца. Новиков заявил, что Порошенко намерен явиться в суд.

Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно..."

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