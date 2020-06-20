Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Слова лидера непризнанной республики приводит "Обозреватель".

По его словам, Зеленский должен "принести Украине и "республикам" Донбасса мир", так как он и обещал перед президентскими выборами.

"Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание – принести Украине и "республикам" Донбасса мир. Убедительно прошу вас в преддверии большого общего праздника – Дня победы – продемонстрировать на практике, что вы можете держать слово", – заявил Пасечник.

Более того, он потребовал от украинской стороны прекращение огня.

"В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры "ЛНР", – отметил главарь боевиков.

Стоит отметить, что в последнее время зачастили различные ультиматуму Украине со стороны "Л/ДНР".

Ранее в "МИД ДНР" выразили желание узнать, на что именно готова пойти Украина, чтобы мирно урегулировать конфликт на востоке страны.

"Представители "республик" на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - заявили в "ДНР".

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».