Скандальная бывшая парламентарий Ирина Фарион грубо отчитала президента Украины Владимира Зеленского за слова про Степана Бандеру

Соответствующие кадры она опубликовала на YouTube, передает Politeka.

«Во главе государства мы имеем шута, врага, негодяя. И этот синонимический ряд я могу продолжать. Именно это существо недавно высказалось по теме Степана Бандеры», - отметила она.

Обратим внимание, что Фарион во время выступления не подбирала выражений, называя Зеленского «оно», а также что «ему не под силу» понять, кто такой Степан Бандера.

До этого мы писали, что экс-депутат Ирина Фарион собралась в президенты Украины.

В сети появился пост-опрос по поводу того, хотят ли украинцы видеть на посту президента Украины Ирину Фарион. Однако мнения украинцев по этому поводу оказались кардинально противовположными.

Кто-то считает, что Фарион и близко нельзя подпускать к такой должности. Другие же, наоборот не против, чтобы страну возглавила экс-депутат, известная своими резкими высказываниями.

«Она была бы лучшим президентом», «Она точно сделает Украину украинской», «Нет, никогда и ни за что», «Боже сохрани!», «Не дай Бог», «Еще этого нам не хватало», «Заговорит на украинском полмира», - высказывают в сети противоположные точки зрения.

Напомним, Фарион сделала резкий выпад в сторону "недостойного" Зеленского: "Не стоит у человека".

Как сообщала Politeka, Фарион унизила Усика и получила оплеуху: "от злобы аж перекривилась".

Также Politeka писала, что Фарион отчитали после атаки на Зеленского: "Матерятся направо и налево, а потом делают из себя украинцев".