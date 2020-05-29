Экс-депутат Ирина Фарион собралась в президенты Украины

Об этом пишет «РБК-Украина».

В сети появился пост-опрос по поводу того, хотят ли украинцы видеть на посту президента Украины Ирину Фарион. Однако мнения украинцев по этому поводу оказались кардинально противовположными.

Кто-то считает, что Фарион и близко нельзя подпускать к такой должности. Другие же, наоборот не против, чтобы страну возглавила экс-депутат, известная своими резкими высказываниями.

«Она была бы лучшим президентом», «Она точно сделает Украину украинской», «Нет, никогда и ни за что», «Боже сохрани!», «Не дай Бог», «Еще этого нам не хватало», «Заговорит на украинском полмира», - высказывают в сети противоположные точки зрения.

Также в сети предложили альтернативные должности для Фарион в управлении страной. В частности, министра культуры или образования.

«На министра образования и науки Украины», «Министр образования или культуры», - пишут в сети.

Напомним, Фарион сделала резкий выпад в сторону "недостойного" Зеленского: "Не стоит у человека".

Как сообщала Politeka, Фарион унизила Усика и получила оплеуху: "от злобы аж перекривилась".

Также Politeka писала, что Пальчевский поставил на место Фарион после атаки на Зеленского: "Матерятся направо и налево, а потом делают из себя украинцев".