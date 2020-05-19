Экс-нардеп Ирина Фарион раскритиковала боксера Александра Усика после скандала

Бывший депутат от партии «Свобода» возмутилась тем, как спортсмен приказал себя называть.

Ирина Фарион посвятила пост российским именам в Украине и вспомнила об Александре Усике. Она возмутилась, что боксер попросил произносить его на языке страны-агрессора.

"Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр. Его, наверно, с детства кормили ядовитыми продуктами?", - предположила экс-нардеп.

Ирина Фарион заявила, что имена очень важны с точки зрения языка, а потому их нельзя перекручивать по желанию.

Такие замечания экс-нардепа вызвали нешуточные обсуждения в сети.

"Совсем плохая. Смотреть больно. На грани суицида.", "И в украинском и в русском есть буквы А также О бестолковая", "Куда смотрит администратор? Почему она оскорбляет людей? И где она нашла украинское имя Ирина? Безобразие", "Усик прославляет нашу страну, а эта только позорит", "Она от злобьі аж перекривилась", "Фарион, бери за руку Ницой и вперёд в дурдом", - писали пользователи сети.

Стоит отметить, что Фарион не единственная, которая в последнее время принялась критиковать Усика.

Ранее экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб рассказала, что боксер, имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.

"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно", - отметила она.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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