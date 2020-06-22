Российский президент Владимир Путин уверен, что визит главы украинского государства в Москву – это только вопрос времени

Об этом он заявил во время интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».

Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».

А вот слова Зеленского о том, что СССР сыграл роль в развязывании Второй мировой войны, Путин не забыл. Более того, он заявил:

«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, – это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Ранее мы писали о том, что в России уже есть признаки неповиновения к Владимиру Путину со стороны правящей верхушки. Пока они еще незначительны, но уже указывают на усталость и потерю вождем авторитета. На это обратил внимание российский политолог Андрей Пионтковский.

Например, россияне недовольны последними действиями Владимира Путина относительно Дня победы. Так президент РФ решил выпустить граждан на парад, невзирая на опасную обстановку.

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

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