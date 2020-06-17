Над російським лідером Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соцмережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів стала нова політична фотожаба.
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У звичному для себе стилі російського президента Володимира Путіна висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.
На фотожабі можна побачити Володимира Путіна у фіолетовій піжамі, що лежить під ковдрою, який під кількома шарами матраців намагається заховати свою "нелегітимність" напередодні всеросійського голосування про внесення поправок до Конституції.
Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Сергія Йолкіна, і провели паралелль між Володимиром Путіним і принцесою на горошині.
"Браво Йолкін!", "Це шедевр!", "У російських законах немає поняття "легітимність", "Принцеса на нелегітимності...", "Геніально. Тему конституції можна більше не обговорювати", "Чудово! І точно. І вся ця конструкція гойдається на море крові", "Путін на горошині", "Сподіваюся, що Йолкін звалить Путіна в кінці кінців", "Баба Пиня на горошині", - жартують вони в коментарях під публикацией.
Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.
На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, який говорить наступне: "Росіяни! Приходьте 1 липня на голосування!".
Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".
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