Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам, которые не взвешивают фуру
Он снял соответствующий видеоролик, где назвал их "засранцами". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Зеленский обратил особое внимание на то, что водители пытаются обойти перегрузки, чтобы не оплачивать за это соответствующий штраф.
"Едут разные машины, разные водители ... Перегруженные они едут, у них своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог, примерно, 1 миллион долларов.
Зеленский рассказал, что для того, чтобы решить эту проблему были созданы специальные пропускные пункты. Но их все равно объезжали.
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Как выяснилось, дальнобойщики создали группу относительно обхода перегрузки.
"И нашел я со своими ребятами такую группу, которая называется ГВК Весовой контроль. Там 17864 человека. Так вот, 864 - это я", - заявил Зеленский.
По его словам, что в этой группе водители советуются, где лучше ехать. Напоследок Зеленский добавил, что они его очень развеселили и попросил их просто не мешать, ведь все равно их найдут.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).
За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов должны идти в Дорожный фонд.
Напомним, новое испытание для украинцев, срочное заявление полиции: "В 13 областях...".
Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.
Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.