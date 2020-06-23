Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам, которые не взвешивают фуру

Он снял соответствующий видеоролик, где назвал их "засранцами". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Зеленский обратил особое внимание на то, что водители пытаются обойти перегрузки, чтобы не оплачивать за это соответствующий штраф.

"Едут разные машины, разные водители ... Перегруженные они едут, у них своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог, примерно, 1 миллион долларов.

Зеленский рассказал, что для того, чтобы решить эту проблему были созданы специальные пропускные пункты. Но их все равно объезжали.

Как выяснилось, дальнобойщики создали группу относительно обхода перегрузки.

"И нашел я со своими ребятами такую группу, которая называется ГВК Весовой контроль. Там 17864 человека. Так вот, 864 - это я", - заявил Зеленский.

По его словам, что в этой группе водители советуются, где лучше ехать. Напоследок Зеленский добавил, что они его очень развеселили и попросил их просто не мешать, ведь все равно их найдут.

Норм Зеленський залетів в чатік до дальнобоїв, де підказують як об’їхати ваговий контроль. Gepostet von Sergiy Grishyn am Dienstag, 23. Juni 2020

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов должны идти в Дорожный фонд.

Напомним, новое испытание для украинцев, срочное заявление полиции: "В 13 областях...".

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.