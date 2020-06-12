О каких правилах идет речь на этот раз

Украинским водителям ужесточат правила - на дорогах появится больше полицейских с приборами TruCAM

Об этом у себя на Фейсбук-страничке заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. По его информации, с пятницы, 12 июня на украинских дорогах увеличится количество участков, где будут осуществляться измерения скорости с помошью приборов TruCAM. Всего будут задействованы 115 патрулей, а измерения осуществляться на 209 участках.

"Появится еще 24 новых участка, а также будет расширен уже 7 существующих", - отметил Билошицкий.

Такому решению предшествовала ситуация с июньскими скоростными антирекордами, зарегистрированными системой фото и видеофиксации, заработавшей с начала этого месяца.

Под наблюдение будут взяты улицы в 13 областях, а именно в Днепре, Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Львове, Луцке, Полтаве, Кременчуге, Николаеве, Одессе, Тернополе, Черкассах и Черновцах.

Отметим, на местах, где будут выявлять нарушителей, должен стоять автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками.

Напомним, 1 июня в Украине заработали системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, установленные в местах, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями.

Так, в случае превышения допустимой скорости движения более, чем на 20 км в час (но не больше 50 км в час), водителю грозит штраф в размере 255 гривен. Если более, чем 50 км в час, - то 510 гривен. Нарушителям рассылают уведомления со штрафом, так называемые "письма счастья".

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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