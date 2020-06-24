Для украинских политиков и чиновников стоит ввести некоторые ограничения

Как передает Politeka.net, такое предложение озвучила журналист Наталья Влащенко на своей страничке в Facebook.

На такую идею ее натолкнули словам российского оппозиционера:

"......И вот только тогда, когда они взвоют не по-детски по своим бизнесам, баблу, домам и квартирам в Лондоне и Майами, когда их зажравшихся жен и отпрысков сс**и тряпками погонят обратно в нашу высокодуховную страну, тогда можно ждать перемен. Лишь тогда! Иначе мы обречены!", - отметила журналистка.

Предложение Влащенко состоит всего из трех, но очень важных пунктов.

1. Запретить семьям действующих политиков и чиновников жить, учиться и лечиться за пределами Украины.

2. Запретить 5 лет после госслужбы покидать Украину с целью перемены места жительства.

3. Запретить иностранцам покидать высокие должности без публичного аудита.

Журналистка отметила, что это всего лишь шутка, но такие ограничения реально заставят задуматься украинских политиков.

"Понятно, что это такая антиутопия – всего лишь шутка (первые два пункта), однако уверяю вас: в случае такого решения почти все положили бы служебные удостоверения на стол. Ибо не связывают свою судьбу (образование, лечение ) с Родиной", – отметила журналист.



Ранее на сайте президента Украины появилась петиция, в которой предложили санкции народным депутатам, которые не защищают интересы народа.



Для предотвращения этого предложили такие пункты:

Уменьшить заработную плату народных избранников до размера, двух прожиточных минимумов.

Сократить их численность до 50 человек, или до двух человек от каждой области.

Внедрить смертную казнь за коррупцию и невыполнение предвыборных обещаний.

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