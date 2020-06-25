Сергею Семочко, вероятно, доказали незаконность его назначения на должность замглавы СВР по указу Петра Порошенко
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Верховного суда.
Сообщается, что Верховный суд решил оставить без рассмотрения иск Сергея Семочко о своем увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки, куда он был назначен экс-президентом Петром Порошенко.
"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - информирует пресс-служба суда.
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Сам же Сергей Семочко в своем иске просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 №143/2019 о его увольнении с должности первого заместителя председателя СВР.
Более того, экс-топ-разведчик просил восстановить его на этом посту, но Верховный суд не стал рассматривать иск.
Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней.
Ранее мы рассказывали о том, что пятому президенту Украины Петру Порошенко 10 июня вручили подозрение по делу о главе Службы внешней разведки Сергее Семочко - экс-президента обвиняют в склонении последнего к превышению своих судебных обязанностей.
18 июня Печерский суд должен был избрать меру пресечения Петру Порошенко, но заседание перенесли на 1 июля. Такое решение было принято после ходатайства стороны обвинения, которая передумала просить брать под арест экс-президента.
Позиция генпрокурора основана на том, что Порошенко не должен быть под стражей, поскольку обязан являться на заседания Верховной Рады и не намерен скрываться от следствия.
Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно..."
Также Politeka писала, что Порошенко вломился к генпрокурору, началась потасовка: "Как вы обращаетесь?", кадры атаки