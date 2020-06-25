Психолог оценила состояние нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой после ее высказывания о детях

Свой комментарий специалист дала в интервью "Вести".

По мнению Натальи Ярош, нардеп потеряла нить реальной жизни.

"Мысли, транслируемые Третьяковой - это убеждения человека, который оторвался от реальной жизни, не понимает, в каком мире живут люди. Конечно, это просто нонсенс, так говорить о людях, когда наши специалисты становятся известными во всем мире, и часто они - выходцы из бедных семей. Мы же о достоинствах своих людей не знаем", - отметила специалист.

Возможной причиной таких странных высказываний Третьяковой она называет травму детства.

"Возможно, она сама - из бедной или неблагополучной семьи. Когда у человека появляется комплекс, он начинает бороться с его источником. Он считает это унизительным, и поэтому от этого нужно избавляться", - объяснила психолог.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях.

Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».