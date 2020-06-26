Владимир Зеленский вышел из самоизоляции раньше срока, а его зараженная супруга обратилась к украинцам

Последние две недели глава государства пребывал на самоизоляции после новостей о заражении его жены Елены Зеленской опасным китайским вирусом. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что Зеленский должен вернуться к работе 26 июня, ведь именно тогда должен был закончиться двухнедельный срок особого режима работы. Однако, президент вышел в люди раньше.

Так, 24 июня он выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами. А 25 числа Зеленский отправился со срочным визитом в Ивано-Франковскую область, пострадавшую от наводнений, а также встретился с жильцами взорвавшегося дома в Киеве.

При этом 24 июня Мендель сообщала, что все тесты президента на китайский вирус показали отрицательный результат, а Зеленский чувствует себя хорошо.

В то же время, первая леди Украины до сих пор остается на лечении. Единственный раз, когда она дала о себе знать – это день медика 21 июня. Тогда она неожиданно опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение ко всем представителям это профессии.

«Сегодня хочу поблагодарить вас лично, искренне, от всего сердца. Я знаю, что мое здоровье – в надежных руках… Желаю, чтобы побед у ваших пациентов было в разы больше, чем поражений. Достойных условий, чтобы профессионально реагировать на боль и успешно лечить его. Ценим и еще раз убеждаемся: без вас нам – никак», - написала Зеленская.

Напомним, вирус в семье президента: в ОП сделали срочное заявление, «завтра Зеленский и дети…».

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла неизвестные факты о зараженной вирусом Зеленской: "Она очень быстро...".

Также Politeka писала, что новые сроки окончания карантина привели украинцев в замешательство: "не зря Зеленская заболела".