Известный дальнобойщик, который работает и проживает в США обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Как передает Politeka.net, соответственное видео Вадим Дубовский разместил на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По мнению поющего (именно из-за этого прославился Вадим) водителя, президенту Украины нужно не обзывать дальнобойщиков, а решить проблему, как это сделали в США.



"Первое - эффективный контроль со стороны государства. Второе - самоконтроль со стороны самих водителей. Наконец, третье направление - необходимо больше работать над повышением ответственности", - отметил он.

Также он подчеркнул, что в Штатах невыгодно избегать пункты контроля за весом груза — это потеря времени и потеря топлива.

По его словам, то, что в Украине существуют проблемы с перегрузами фур происходит по вине властей. Также он дал Владимиру Зеленского свой совет:

"Говорят тебе 42 года? Ведешь себя как подросток - какие-то видосики. Может уже повзрослеть пора? Нет времени, иди работай. Тебе такую страну доверили!", - заявил Дубовский.

Gepostet von Vadim Dubovsky am Donnerstag, 25. Juni 2020

Стоить отметить, что Добовский не единственный водитель, который возмутился претензиями со стороны президента Украины.

Ранее Сергей Кирсун также высказал "пару ласковых" Владимиру Зеленскому.



Он возмутился, что зимой плохо посыпают дороги от гололеда. "В этом году вам поперло, хорошая зима", - отметил он. Дальнобойщик также оскорблен, что Владимир Зеленский обозвал его вместе с коллегами на всю страну.

Сергей обратил внимание, что представители власти не желают встречаться с водителями, когда те пытаются рассказать о своих проблемах. Вместо этого команда Зеленского только усугубляет ситуацию на дорогах.

Напомним, ранее Владимир Зеленский возмутился, что многие дальнобойщики пытаются обойти ограничения по перегрузкам и не платить за это штраф и назвал некоторых из них "засранцами".

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.







