Дипломатический скандал между Грузией и Украиной получил новое продолжение

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, вчера, 7 мая, глава государства Владимир Зеленский издал указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Грузия мгновенно отреагировала на это решение и отозвала своего посла из Украины.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, дипломата отозвали для консультаций.

"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - подчеркнул министр иностранных дел.

При этом Залкалиани добавил, что "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

"Снижение в должности, предложенной Саакашвили и назначения его председателем исполкома Национального совета реформ, свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, его личности. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии, как стратегического партнера Украины была учтена. Однако, назначение человека, осужденной и разыскиваемого грузинской судебной системой стратегическим партнером, ставит вопросы о решении пригласить господина Теймураза Шарашенідзе, чрезвычайного и полномочного Посла Грузии в Украине, для консультаций в Тбилиси. Это шаг в дипломатической практике, который в этом случае указывает на это определенные проблемы в отношениях, и необходимы дальнейшие шаги, чтобы проконсультироваться с послом", - резюмировал глава МИД Грузии.

Стоит напомнить, что после информации о том, что Саакашвили могут назначить в Кабмин, Грузия перешла к угрозам Украине. Как отметил грузинский посол, подобное назначение будет расценено Тбилиси как "недружественный шаг Киева".

Более того, в СМИ появилась информация, что Тбилиси может объявить Украине дипломатическую войну и выслать своего посла из страны.

На условия Грузии уже успели отреагировать в Верховной Раде. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, демарш Тбилиси можно расценивать как вмешательство в суверенитет Украины.

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран. Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", - заявил нардеп после угроз со стороны Тбилиси.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, Саакашвили получил должность в правительстве.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.