Стало известно, как власть пытается внедрить цензуру в украинские СМИ

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook написал политолог и журналист Юрий Романенко.

Речь идет о скандальном законопроекте №2693 "О медиа", против которого уже восстали журналисты.

Романенко уверен, что скандальным законопроектом Владимир Зеленский решил превратить Украину в Россию.

"Что они напридумывали для сайтов. Новая регистрация в Нацсовете с предоставлением финансовых документов (ага, мы этого ждали всю жизнь). Проверки и подчиненность Нацсовету (конечно, как мы без этого могли обойтись, ведь без тупорылого чиновника никак). Штрафы за любое нарушение информационного, рекламного, избирательного законодательства (само собой. суть тупорылого государства - ограничивать и карать).

Возможность отмены регистрации газеты за нарушение или недопуск Нацсовета к проверке (я ж говорю, карать). Возможность проверки Нацсоветом и всеми силовыми, фискальными органами деятельности всей редакции, в том числе и финансовой (традиционно, чтобы все закрыли пасть и не гавкали, пока твари пилят все на своем пути)", - раскрыл Романенко нюансы нового законопроекта.

В случае, если Рада утвердит этот документ, вышеуказанные нововведения коснутся не только журналистов, но и простых блогеров.

"Все вышеуказанное коснется также блогеров, ютьюберов и всех, кто думает, что влажные фантазии этого государства их не коснутся. Они решили создать конторку, которая будет все регулировать и никому кроме них не подчинятся", - добавил политолог.

"Сборище Третьяковых", "Расстрелы, расстрелы и ещё раз расстрелы. Эти комсомольцы что не делают, а получается совок", "Укркомнадзор прям...", "Каждый строит свою пирамиду, все хотят получать ресурс от рабов", "Идея правильная. Но, как всегда, по-тупому. Лучше Федорыча никто ничего не придумал - статья о клевете", - отреагировали украинцы в комментариях.

Юрий Романенко в своем Telegram-канале также опубликовал коллективное обращение журналистских, медийных и общественных организаций, а также блогеров к президенту и Верховной Раде, в котором раскритиковали скаднальный закон "О медиа".

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