Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс

Речь о законе, благодаря которому областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно документу, 90% средств (от общего объема субвенции) распределяется между соответствующими местными бюджетами в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения. Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

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Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Леонид Костюченко высказал мнение от имени всех работников отрасли, что они, наоборот, "проявили героизм" в условиях пандемии, и не заслужили, чтобы их оскорбляли.

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