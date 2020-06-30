Россия не остановится перед использованием регулярной армии для достижения своих целей в Украине

Такое заявление сделал замглавы МИД Украины Василий Боднар, передает Интерфакс.

По его словам, Украина должна быть ментально готова к возможному полномасштабному вторжению со стороны России.

Боднар отметил, что возле границы с Украиной сейчас фиксируется рост военных мощностей, а в оккупированном Крыму россияне усиливают боевые группировки.

"Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций. Наша задача - донести информацию о реальности такой опасности к международному сообществу, что мы делаем в ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне. Также активны публичные коммуникации, цель которых показать, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики", - предупредил замминистра простых украинцев.

Он предположил, что Кремль может решиться на новое вторжение из-за внутренней нестабильности или неудовлетворительных результатов голосования по поправкам.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение - вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", - добавил Боднар в интервью журналистов.

"Мы это доносим и к канцлеру Германии Ангеле Меркель, и к президенту Франции Эммануэлю Макрону, и к другим мировым лидеров, которые ведут коммуникацию с российской стороной", - подытожил замглавы МИД Украины.

"Учения "Кавказ-2020" будут самым масштабным мероприятием боевой подготовки войск РФ. Начало сентябрь 2020г. Страна-агресор сосредоточит у границ с Украиной три тыс. бронированных машин, не менее 500 танков, несколько сотен самолетов, 50 кораблей и подводные лодки...", - предупредил украинцев блогер StugnaUA в Twitter.

"В лесах схроны пора готовить", "6 лет, граница на севере... РФ провела мобилизацию?", "Путин подписал указ на сборы в Вооруженные силы, Росгвардию,ФСБ и органы охраны военнослужащих, которые находятся в запасе", "Любой военный знает, как сегодня удобно разнести врага, когда он готовится напасть! Неужели у вас 6 лет резиновой войны не готовились к подобным сценариям?", "Похоже хотят зае*eнить войнушку, чтоб помешать Украине вступить в НАТО", - отреагировали украинцы в комментариях.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

Как сообщала Politeka, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

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