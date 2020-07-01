Депутат Галина Третьякова отказалась складывать мандат после своего заявления о детях "низкого качества"

По ее словам, критика за эти слова являться не более чем "организованной кампанией" против нее.

Более того, она перечислила свои заслуги на посту председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Такое заявление скандального нардепа не на шутку разозлило общественность. Украинцы довольно грубо восприняли такое высказывание политика.

"Да её и спрашивать никто не должен! Она уже должна быть уволена без права занимать руководящие должности! Видимо президент её поддерживает", "Жаль, что Президент не отреагировал серьезным, заслуженным образом на страшные, вопиющие высказывания против народа УКРАИНЫ", "Стерилизовать её, а проще стереть из памяти", "Нечего тебе там делать. В Польшу, на завод. Поработай", - писали украинцы в сети.

Ранее известный украинский телеведущий Михаил Присяжнюк заявил, что Галина Третьякова должна сложить мандат после высказывание о детях "низкого качества".

По его словам, за все годы своей профессиональной деятельности он повидал многое в украинских семьях, но это не повод озвучивать такие суждения о детях.

Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".

Как сообщала Politeka, отмена субботы-выходного в Украине: новый Кабмин поразил решением в первый же день.

Также Politeka писала, что новый закон о труде ударит по украинцам: работу потеряем даже на больничном, скандальные детали.