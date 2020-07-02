Экс-президент Петр Порошенко позволил себе нецензурщину в зале Печерского суда Киева, где ему избирали меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки

Так, Порошенко опустился до туалетного юмора, грубо отправив прокурора в туалет (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался", - сказал бывший глава государства и спустя несколько секунд добавил "обосрался, сука".

Видео срыв экс-гаранта в зале суда разошлось по сети. Украинцы бурно обсуждают поведение Петра Алексеевича.

"И как такое ха*ло могло называться 5 лет президентом, хотя похоже, что он до сих пор им себя чувствует!"

"Грубо і нагло. Кожний виконує свою роботу, не люблю зверхності і принижень"

"Садите его побыстрее уже"

"Его просто боятся..! Все куплено.."

"Да неужели же нет на него управы никакой??? Все ло*и???"

"Слова достойні людини, яку його прихильники звуть "сивочолий гетьмане"

❗️«Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался»: обвинение выслушивает рекомендации Порошенко, которому избирают меру пресечения, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Лидер «ЕС» в ходе судебного заседания с места часто перебивает прокурора, в частности, предлагая того отпустить в туалет, «потому что он обосрался». Кроме того, политик просил дать правоохранителю воду, поскольку у того якобы повысилось давление. Генпрокуратура просила взять пятого президента под личное обязательство до 10 июля - на 9 дней. В ходе заседания обвинение акцентировало внимание, что Порошенко может угрожать следствию, если ему не изберут меру пресечения. Кроме того, у пятого президента есть возможность выехать в Испанию, где у него есть имущество. Порошенко вменяют в вину нанесение ущерба государству в размере 557 тысяч гривен. При назначении Семочко замглавы СВР была нарушена процедура – решение не было согласовано СНБО, а ущерб, видимо, сформирован на базе выплаченной Семочко зарплаты. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 1. Juli 2020

Ранее мы сообщали, как Порошенко внезапно перешел на молодежный сленг в зале того же суда. Так, бывший президент вспомнил слова экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что дело против него является "трешом".

"Треш - это не является не уважением к суду. Треш - это дословное цитирование прокурора Рябошапки, - отметил политик и добавил затем. - Почему я на это спокойно реагирую? Потому что, читая правовую галиматью, выложенную в этих бумагах, я чувствую то, что в Советском Союзе называлось "чувством глубокого удовлетворения".

Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно..."

Как сообщала Politeka, любитель русского искусства Порошенко потратил миллионы на новую "цяцьку": "Пока в стране карантин...".

Также Politeka писала, что печальной Марине Порошенко неожиданно вручили повестку: что грозит жене экс-президента.