Экс-президент Петр Порошенко позволил себе нецензурщину в зале Печерского суда Киева, где ему избирали меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки
Так, Порошенко опустился до туалетного юмора, грубо отправив прокурора в туалет (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался", - сказал бывший глава государства и спустя несколько секунд добавил "обосрался, сука".
Видео срыв экс-гаранта в зале суда разошлось по сети. Украинцы бурно обсуждают поведение Петра Алексеевича.
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"Да неужели же нет на него управы никакой??? Все ло*и???"
"Слова достойні людини, яку його прихильники звуть "сивочолий гетьмане"
Ранее мы сообщали, как Порошенко внезапно перешел на молодежный сленг в зале того же суда. Так, бывший президент вспомнил слова экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что дело против него является "трешом".
"Треш - это не является не уважением к суду. Треш - это дословное цитирование прокурора Рябошапки, - отметил политик и добавил затем. - Почему я на это спокойно реагирую? Потому что, читая правовую галиматью, выложенную в этих бумагах, я чувствую то, что в Советском Союзе называлось "чувством глубокого удовлетворения".
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