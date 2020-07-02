В резиденции президента Владимира Зеленского в Прикарпатье проводят свадьбы по весьма скромным расценкам

Об этом стало известно "4 каналу", передает Politeka.net (чтобы посмотреть сюжет, скрольте вниз).

Речь идет о президентской резиденции "Синегора", которая расположена в селе Гута Ивано-Франковской области. Как выяснили журналисты, для президента-беглеца Виктора Януковича там в свое время оборудовали теннисный корт, а для Владимира Зеленского сделали новую спортплощадку. На территории также имеется угодья для охоты, лыжные трассы и вертолетная площадка. Действующий глава государства отдыхал в "Синегоре" во время рождественских праздников.

Резиденция президента является режимным государственным объектом, но как оказалось, здесь незаконно проводят свадьбы. Сотрудники рассказали, что посетителей пропускают под видом экскурсии. За одно торжественное мероприятие на восемь человек обойдется всего в одну тысячу гривен (если больше - еще по 50 гривен за каждого гостя), столько же стоит аренда помещения на одну ночь. Есть еще коттеджи на две семьи, которые сдают по две тысячи гривен в сутки. Здесь даже могут накрыть на стол из расчета 350 гривен на человека.

Весілля у державному маєтку «Синьогора», де відпочиває Президент - недорого та доступно 👰🤵 У державному маєтку «Синьогора», де відпочиває Президент протизаконно організовують весілля. Журналісти Хто як живе? перевірили, чи можна організувати виїзну церемонію на території. Gepostet von 4 КАНАЛ am Mittwoch, 1. Juli 2020

Юрист Михаил Стрельников отметил, что проводить такие мероприятия незаконно: "Это все нарушение, злоупотребление. Понятно, что устно, это идет в карман".

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