Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк высказался о делах в отношении Петра Порошенко

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Порошенко и его «политическое преследование» – это как театр с плохим актером. Сам создал эту судебную и прокурорскую систему, а сейчас хмурит брови и возмущается, что нет справедливости", - недоумевает экс-нардеп.

По его словам, бывшему президенту Украины ничего не грозит.

"Все, кто очень переживает за Петра Алексеевича, можете не волноваться, потому что ворон ворону глаз не выклюет. Я просто не понимаю, как вы можете верить этому лжецу?", - возмутился Парасюк.

Ранее мы рассказывали о том, что пятому президенту Украины Петру Порошенко 10 июня вручили подозрение по делу о главе Службы внешней разведки Сергее Семочко - экс-президента обвиняют в склонении последнего к превышению своих судебных обязанностей.

1 июля Печерский суд должен был избрать меру пресечения Петру Порошенко, но заседание перенесли на 8 июля. Судья взял перерыв для вызова в суд понятых, присутствовавших при вручении Порошенко подозрения. Защита Порошенко до сих пор отрицает, что подозрение было ему вручено.

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