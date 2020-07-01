Херсонський морський порт віддали в концесію за смішні гроші, подавши це як досягнення влади

Цій події присвятив свій черговий випуск програми "НеДобрий вечір" український блогер Ігор Лесєв, передає Politeka.net.

Лесєв нагадав, що минулої п'ятниці Володимир Зеленський на 30 років передав в концесію Херсонський морський порт. Користуватися портом буде грузинсько-швейцарська компанія «Рісоіл-Херсон». Українцям стали розповідати про те, як це чудово і вигідно, але на ділі держава отримає від такої "безкоштовної приватизації" копійки.

«Міністр інфраструктури Криклій рапортує, що концесіонер вкладе в порт 300 мільйонів гривень. Але що таке 300 мільйонів гривень? Це всього-на-всього 11 мільйонів доларів. Ось вам для прикладу ціна особняка на Печерську. Будинок площею 1200 метрів на Редутній коштує 15 мільйонів доларів», - пояснив блогер.

За його словами, за десятки років інвестор вкладе в інфраструктуру морського порту менше, ніж коштує особняк в українській столиці. Відомо, що щорічно держава буде отримувати за користування портом 12 мільйонів гривень +7% від обороту порту.

«Тобто, по суті, порт віддали задарма. Країна фіксовано отримує 400 тисяч доларів на рік. Річна зарплата Ігоря Смілянського. Ну і 7% від обороту – у нас прибутковий податок у країні 18%. Тобто у нас задарма віддали завідомо прибуткове підприємство», - зазначає Лесєв.

Він додав, що концесія – це прекрасно, коли інвестор вкладає в об'єкт нормальні гроші, створює інфраструктуру. У цьому ж випадку порт віддали у користування приватній особі практично безкоштовно.

«Але тут проблема набагато ширше. Команда «зелених реформаторів» на цьому зупинятися не бажає. Далі вони планують віддати в концесію інші морські порти – Бердянська, Маріуполя, Чорноморська… Україна тепер навіть не продається, а роздається», - підводить підсумок блогер.

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