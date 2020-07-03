Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков расставил точки на "і" по поводу, был ли у него недавно разговор с президентом Владимиром Зеленским об отставке

Ранее появилась информация, что гарант предложил Разумкову покинуть должность, но тот отказался. В эфире телеканала "112" спикер парламента опроверг любые слухи о своем увольнении.

"Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется регулярно раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду", - уточнил Разумков.

Напомним, Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с 29 августа 2019 года.

Ранее мы сообщали, глава ВР удивил заявлением по поводу русского языка. По словам Разумкова, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - заявил спикер, добавив, что Украине нужны квоты для русского языка, и что языковой закон может помочь вернуть оккупированные территории.

Напомним, Разумков срочно собирает Раду пилить бюджет

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