Первый президент Украины Леонид Кравчук сделал заявление о войне на Донбассе

Он выразил уверенность в том, что временно оккупированный Донбасс будет освобожден, а за его восстановление заплатит, в том числе, Россия.

Такое мнение он высказал в комментарии НСН.

По словам политика, в том, что восток Украины будет деоккупирован, не сомневается никто из представителей власти.

"Я встречаюсь со всеми руководителями Украины – с Зеленским, с главами Кабмина и Верховной Рады. Я не слышал от них каких-то пессимистических заявлений. Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру на Донбассе, в тех регионах, где идет война. Почти два миллиона человек переселились на свободную территорию Украины. Они лишились всего", – отметил Кравчук.

Кравчук заявил, что всем известно, сколько будет стоить восстановление послевоенных регионов, однако никто даже и в мыслях не допускает, что Донбасс не нужен Украине.

"Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории Донбасса", – подытожил первый президент Украины.

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