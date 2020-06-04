Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що б сказав Володимиру Путіну при зустрічі



Своїми спостереженнями і він поділився інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

На запитання, що б він сказав під час зустрічі президента РФ, він відповів:

"Якщо з Путіним, то я почав би з такого: "Вам, Володимире Володимировичу, імпонує, коли проливається кров людей? Ви гуманітарій або ви людина, якій подобається, коли вмирають люди? Я давно спостерігаю за вами. Коли ви десь в Москві труїли людей, десь на Кавказі дітей вбивали, не погодилися ні з чим, "нехай вмирають діти і жінки"... Я прийшов до висновку, що вам подобається смерть людей. Це найстрашніше, що може бути. Я раджу вам змінити свої погляди або піти". Всі.".

Раніше особисті подробиці життя президента країни-агресора розкрив його колишній однокурсник Юрій Швець.

За його словами, Володимир Путін в закордонні поїздки бере з собою особистий біосортир, а його стан здоров'я знаходиться під секретом.

"Не випадково Путін тягає з собою в усі закордонні поїздки особистий біосортир, щоб всюдисуще ЦРУ не дізналося з продуктів його життєдіяльності чим він хворий і скільки йому ще залишилося. Здоров'я Путіна – безумовне табу і серед російських ЗМІ. Це не просто розгойдування човна, це замах на святе, на основи основ", – запевняє він.

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