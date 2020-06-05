В РФ намагалися отримати ядерну зброю України



Як передає Politeka.net, таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук в авторській програмі Олесі Бацман "БАЦМАН". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Я нещодавно видав книгу "На перехрестях української історії". Там є цілий розділ про ядерне озброєння. Ось там є про обмін телефонними розмовами: Єльцин, Кравчук, Клінтон, Буш... Коротко кажучи, всіх, хто брав участь у вирішенні цієї важливої і складної задачі. Єльцин прямо говорив, що ядерна зброя з України має бути вивезено в Росію безкоштовно. Але ми на це не пішли", – зазначив він.

Кравчук підкреслив, що тоді у країни не було вибору, оскільки був поставлений ультиматум.

"Нам говорили: "Ви зобов'язані вивезти з України ядерну зброю. Інакше будуть санкції, і не тільки економічні". Так було дослівно сказано. Не було "хочете – не хочете", – пояснив Кравчук.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія може застосувати ядерну зброю на будь-яку атаку.

В документі йдеться, що Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави, а саме рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно президентом РФ.

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