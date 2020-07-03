В РФ настаивают на представлении Киевом проекта по статусу Донбасса

Как передает Politeka.net, об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Согласно неофициальному рабочему документу российской делегации, которые оказался в распоряжении издания, российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений в украинской конституции к 6 июля в Минской контактной группе с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Согласно документу, Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации "формулы Штайнмайера".

"Это предусматривает, что "ДНР" и "ЛНР" автоматически получат постоянный особый статус, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает местные выборы там свободными и справедливыми", - говорится в сообщении.

Ранее в "МИД ДНР" выразили желание узнать, на что именно готова пойти Украина, чтобы мирно урегулировать конфликт на востоке страны.

"Представители "республик" на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - заявили в "ДНР".

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».