Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ожидает курс гривны после увольнения главы НБУ

Как передает Politeka.net, свой прогноз он дал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам политика, уже в 20-х числах Украина может рассчитывать на очередной транш со стороны ЕС.

"Мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Это показатель того, что у нас абсолютно независимая страна от смены фамилий и личностей", - считает премьер.



Более того, он уверен, что гривну не ждут существенные изменения на валютном рынке.

"Подчеркиваю, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты, несмотря на кризисную ситуацию и провокационные заявления чиновников госуровня", - отметил Шмыгаль

Напомним, что Минфине уже заявили, что смена руководства НБУ никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране, в том числе на курс доллара.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что колебания курса, которые мы сейчас видим, это временное явление. Украинцев убеждают, что никаких оснований для нарушения экономических процессов (задержки выплат, зарплат и т. д.) нет.

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