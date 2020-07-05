Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос от журналистов и нарушил карантин

В частности, он ушел от вопроса о нарушениях карантина в Одессе, что может грозить ухудшением эпидемиологической ситуации с китайским вирусом.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Зеленский только что покинул гостиницу "Немо" на одесском побережье… С самого утра во дворе гостиницы было оживленно. Охранники из УГО фотогравировали нашего журналиста… В итоге Владимир Зеленский вышел из гостиницы в 9 утра, быстро сел в "Мерседес" и уехал на Морвокзал", - сказано в сообщении под видео.

На кадрах заметно, что на вопрос журналиста, чувствует ли он свою вину в том, что украинцы тотально игнорируют карантин, Зеленский не ответил. Как известно, ограничения нарушал и сам президент, не нося маску. Вслед за автомобилем Зеленского направился кортеж из 6-ти черных бусов.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи".

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября танкер не убирают - это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – распорядился президент.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".