Президент Украины Владимир Зеленский решил искупаться в море после запланированных мероприятий в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля отправился в Одессу с двухдневным визитом. После окончания ряда рабочих встреч в первый день своей поездке, президент отправился на отдых в отель.

А утром 5 июля его заметили на берегу моря в черных плавках возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства. Видео, на котором видно, как Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море около отеля "Немо" появилось в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Похоже президенту Украины нравится совмещать полезное с приятным: каждый визит в Одессу гарант старается пойти на пляж, чтобы поплавать в море. Напомним, на этом самом месте президент был ранее с Андреем Богданом, который был главой ОП, это было за пол года до его увольнения.

"Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил..." - говорится в подписи к видео в Telegram-канале "Политика Страны".

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи".

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября танкер не убирают - это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – распорядился президент.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

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