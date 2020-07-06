Официальная Москва готова на "сближение позиций" с Украиной в рамках переговоров по прекращению войны на Донбассе

Эту информацию подтвердил вице-премьер-министр и участник ТКГ Алексей Резников, пишут Новости Донбасса.

По его словам, такую готовность представители Кремля продемонстрировали во время переговоров.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", – подчеркнул Резников.

Вице-премьер-министр также добавил, что вопрос ротации российских представителей на переговорах в ТКГ это "вопрос времени".

"Невозможно научиться говорить "да", если ты шесть лет говорил "нет". Я верю, что с той стороны тоже состоится ротация, замена представителей и это даст возможность договариваться", – добавил он в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что официальная встреча советников стран-участниц Нормандского формата состоялась 3 июля в Берлине. Она длилась 11 часов, а главой нашей делегации был Алексей Резников.

Стороны на встрече согласились, что необходимо принять реальные меры для полного прекращения огня на Донбассе, а также выделили неотложные задачи для ТКГ, которые должны ускорить переговорный процесс.

Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Кремль, в свою очередь, "взял паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

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