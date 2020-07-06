На «корабельную сосну» Домбровскую нашли скандальный компромат

«Тайный» агент НАБУ Евгений Шевченко поделился на своей странице в Facebook недавней находкой на просторах соцсети «Одноклассники». Мужчина выяснил, что бизнесвумен Татьяна Домбровска, кандидат в мэры города Николаева, в прошлом с симпатией относилась к Владимиру Путину и поддерживала боевиков.

По крайней мере, именно об этом говорят записи Татьяны Домбровской в соцсети «Одноклассники». Например, на одном из скриншотов, которыми поделился Шевченко, видно, как Татьяна ставит «лайки» под фото Путина. На другом скрине представлен пост кандидата в мэры от 29 июня 2014 года. В нем женщина пишет:

«Пока весь мир обсуждает тему упавшего лайнера, украинские каратели уничтожают Донбасс оружием массового поражения»

Также Домбровская раскритиковала расследование крушения Boeing 777 в Донецкой области:

«Если Боинг сбили ополченцы – это теракт.

Если Боинг сбила Россия – это ужасное преступление.

Если Боинг сбила Украина – это досадное недоразумение.

Если Боинг сбили США – виноват сам Боинг».

В «Слуге народа» уже отреагировали на появившуюся информацию. Председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что сама Татьяна факт «любви к Путину» не подтверждает, поэтому сведения сейчас проходят проверку.

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Напомним, Скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".

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