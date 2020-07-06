На «корабельную сосну» Домбровскую нашли скандальный компромат
«Тайный» агент НАБУ Евгений Шевченко поделился на своей странице в Facebook недавней находкой на просторах соцсети «Одноклассники». Мужчина выяснил, что бизнесвумен Татьяна Домбровска, кандидат в мэры города Николаева, в прошлом с симпатией относилась к Владимиру Путину и поддерживала боевиков.
По крайней мере, именно об этом говорят записи Татьяны Домбровской в соцсети «Одноклассники». Например, на одном из скриншотов, которыми поделился Шевченко, видно, как Татьяна ставит «лайки» под фото Путина. На другом скрине представлен пост кандидата в мэры от 29 июня 2014 года. В нем женщина пишет:
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Также Домбровская раскритиковала расследование крушения Boeing 777 в Донецкой области:
«Если Боинг сбили ополченцы – это теракт.
Если Боинг сбила Россия – это ужасное преступление.
Если Боинг сбила Украина – это досадное недоразумение.
Если Боинг сбили США – виноват сам Боинг».
В «Слуге народа» уже отреагировали на появившуюся информацию. Председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что сама Татьяна факт «любви к Путину» не подтверждает, поэтому сведения сейчас проходят проверку.
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