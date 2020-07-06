Возобновить водоснабжение полуострова пока что невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов рассказал, что необходимо для подачи воды в Крым. По словам представителя ведомства, возобновить водоснабжение удастся только после деоккупации полуострова.

Напомним, что перед тем, как Россия захватила Крым, примерно 85% потребностей его жителей обеспечивал Северо-Крымский канал. Вода по нему поступала с территории Украины, но когда остров оккупировали, поставки решили приостановить.

В 2018 году Юрий Грымчак, занимавший тогда должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, заявил, что подача воды возобновится после официального признания Россией оккупации. Так как этого не произошло вопрос с водоснабжением по-прежнему остается открытым.

Секретарь СНБО Андрей Данилов уточнил, что в настоящее время ситуация с Крымом не поменялась.

«Возобновить водоснабжение можно будет только после восстановления Украины в международно признанных границах» - говорит он.

В этом году о вероятности поставок воды в Крым также заговорил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его мнению, если дать воду на полуостров, Украина получит большее преимущество в переговорах по Донбассу, но многие жители страны этого его предположение раскритиковали.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной уже 7 июля, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

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Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".