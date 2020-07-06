Кадры кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе вызвали большой резонанс в соцсетях

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали на YouTube видео, как автомобильная колонна передвигалась по городу (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Накануне Владимир Зеленский посетил Одессу с рабочей поездкой. Как обратили внимание местные жители, в сопровождении президента было около десятка автомобилей, включая полицейскую.

Украинцы обсудили президентский кортеж в комментариях под видео, и мнения их разделились:

"Видели его, спускающимся вечером на стоянку дельфинария. Вообще не поняли, что это кортеж президента. Один Мерседес и три микроавтобуса. И ехали в потоке с другими авто обычных людей"; "Да Что вы не довольны? Они даже на светофоре останавливаются, что бы народ не беспокоить. А Вам все не так..."; "Слуга народа едет в гигантском кортеже за деньги народа к народу, у большинства которого и одной машины-то нет"; "Это Президент страны, кто-то сопровождает, кто-то встречает, ничего особенного в этом нет. А то, что он на перекрестке на "красный" остановился, как нормально делают, никто из "злопыхателей" и не заметил)"; "В конце кортежа проехал мужичок на велике - это Зеленский"; "Кортеж велосипедистов".

Стоит отметить, что во время предвыборной компании глава государства обещал избавиться от кортежей и не перекрывать дороги для их движения. Как видно в ролике, проезжую часть специально для президента действительно никто не перекрывает, кроме того, машины останавливаются на светофорах.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

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