Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал подробности переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко о слиянии двух стран

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Венедиктова, главы государств разговаривали примерно полтора года назад в Шанхае на встрече делегаций России и Беларуси. Вероятно, речь идет о саммите в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который в 2018 году проходил 9–10 июня в китайском городе Циндао, в 2019 году – 14 июня в столице Кыргызстана Бишкеке.

Журналист рассказал, что уже в конце переговоров, когда президенты встали из-за стола, чтобы попрощаться, произошел еще один диалог.

«Путин говорит: "Давай объединимся". Лукашенко отвечает: "У меня своя страна". Людей пять плюс пять, без переводчика», — пересказал ситуацию Венедиктов.

Однако затем Лукашенко якобы высказал согласие.

«Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: "Я согласен". Путин растерялся: "На что согласен?". "На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так — вы президент, я вице-президент. А на следующий год наоборот"», — сообщил Венедиктов.

Журналист добавил, что правдивость такого разговора подтвердили в белорусской делегации.

«Я думал, что это анекдот до тех пор, пока один из членов белорусской делегации мне это не рассказал через полтора года. "А что, – говорит, – это у нас все знают. А что здесь несправедливого-то? Это же справедливо. А они ему какой-то парламентский пост [предлагают]", – отметил Венедиктов.

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