Россия предложила Беларуси политическую интеграцию

Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время интернет-брифинга ко Дню Независимости Беларуси.

Как отметил беларусский дипломат, РФ высказала предложение по интеграции, а точнее - о передаче Беларусью на наднациональный уровень 95% полномочий.

По словам Семашко, углубление интеграции должно происходить только здраво - без нарушения суверенитета, пишет Белта.

Посол вспомнил случай 13 февраля прошлого года, когда в Сочи было оговорено первое предложение. После этого Семашко во время встречи с главой Беларуси, Александром Лукашенко, сказал следующее: "Я говорю: ну, это полное "руки вверх" называется..."

Как отметил дипломат, авторы предложения изъявили желание "все отдать наверх", оставив несколько пунктов нетронутыми, например, название милиции (в России - полиция).

Однако диппредставитель увидел и позитивный момент интеграции, например, как в Евросоюзе.

При анализе национальных и наднациональных функций, последних насчитывается всего 18%, а остальные были - национальные. Однако в предложенном документе 13 февраля 95% имели наоборот наднациональные функции.

Поэтому к вопросу об интеграции следует подходить с особым вниманием, ведь никто из указанных стран не хочет терять свой национальный суверенитет.

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