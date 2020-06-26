Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил жителей России в слишком высоких ценах для белорусов

Как пишет Politeka.net, глава государства объяснил, как защищает интересы своих граждан перед москвичами, его слова приводит агентство "Белта".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Минске и других белорусских городах очень высокие цены на квартиры. По его словам, в этом виноваты иностранцы, в первую очередь, россияне, которые массово переезжают жить и покупают недвижимость в спокойной Беларуси. Из-за высокого спроса цены начали расти.

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь", - отметил Лукашенко. - "Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры".

По словам президент Беларуси, сейчас много квартир в стране строят специально для "очередников", которым необходимо улучшение жилищных условий. Своих граждан они стремятся обеспечить за счет бюджета, а вот приезжим и впредь планируют продавать жилье втридорога.

"Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также добавил, что нужно сделать для Беларуси в период кризиса из-за пандемии. По словам Александра Лукашенко, кроме проблем страна получила и новые возможности.

"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед", - заявил Лукашенко.

Ранее глава государства успел побывать на параде в честь Дня Победы в Москве. Теперь же, как сообщил МИД Беларуси, 30 июня Лукашенко собирается приехать в Тверскую область России на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Напомним, обидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали...".

Как сообщала Politeka, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

Также Politeka писала, что беларусы разлюбили Лукашенко, вспыхнул "тихий" Майдан: "Даже не верится, что это Минск".