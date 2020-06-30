Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в России удивил выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пропагандиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Так, инцидент произошел вначале церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в России. В момент, Когда оба лидера стран должны были поздороваться, Лукашенко внезапно решил обнять Путина, в связи с чем ему пришлось даже немного пригнуться из-за невысокого роста главы Кремля.

После этого оба они пошли поздравлять ветераном и торжественно открывать сооружение. Однако во время выступления Лукашенко также допустил "наезд" на Путина, назвав условия новой войны между странами.

«Как только мы забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники», — отметил в ходе выступления Лукашенко.

Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату pic.twitter.com/ABeqQq0Lj9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020

Напомним, Лукашенко придумал, как обнищавшим белорусам пережить эпидемию: "человек должен спокойно прожить".

Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: "Мы просто не могли иначе".

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