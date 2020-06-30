Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в России удивил выходкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пропагандиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Так, инцидент произошел вначале церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в России. В момент, Когда оба лидера стран должны были поздороваться, Лукашенко внезапно решил обнять Путина, в связи с чем ему пришлось даже немного пригнуться из-за невысокого роста главы Кремля.
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После этого оба они пошли поздравлять ветераном и торжественно открывать сооружение. Однако во время выступления Лукашенко также допустил "наезд" на Путина, назвав условия новой войны между странами.
«Как только мы забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники», — отметил в ходе выступления Лукашенко.
Напомним, Лукашенко придумал, как обнищавшим белорусам пережить эпидемию: "человек должен спокойно прожить".
Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: "Мы просто не могли иначе".
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