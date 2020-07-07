Блогер и адвокат Татьяна Монтян сделала резкий выпад в сторону Украины
Слова скандальной правозащитницы передает издание "Харьков".
По ее словам РФ может воспользоваться ситуацией в США, чтобы оккупировать Украину.
"Я считаю, что если в Америке продолжится дурдом, то почему бы Путину не заняться собиранием земель. Почему только Крым должен быть территорией России, в конце-то концов?», - заявила Монтян.
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Более того, она уверена, что якобы все украинцы просто мечтают жить в России, за исключением, разве что патриотов и националистов.
Такое заявление Монтян не осталось без внимания общественности. В сети жестко раскритиковали адвоката за такое высказывание.
"Эта чокнутая женщина мелет языком все подряд, как можно её бред принимать всерьез?" ,"Знатная провокаторша!", " Размечталась... Или сон рассказывает?", "Бабка сошла с ума", - писали возмущенные пользователи сети.
Ранее мы сообщали, что Монтян продолжает мечтать о том, чтобы Россия поглотила Беларусь и Украину. Об этом фанатка президента РФ Владимира Путина сообщила в видеоролике, который опубликовала в социальных сетях.
«Было бы неплохо устроить какую-нибудь федерацию Россия — Украина — Беларусь. Раньше были надежды, что Украина и Беларусь смогут жить самостоятельно. Но, скорее всего, «пиндосы» и Европка не дадут, и рано или поздно развалят Беларусь так же, как развалили нас», — сказала Монтян в эфире.
Напомним, обезумевшая Монтян наговорила на пожизненное новым заявлением об Украине.
А еще Politeka сообщала, что скандальная Монтян призвала к отделению Львовщины.
Также Politeka писала, что экс-регионалка оконфузилась заявлением о Томосе и Варфоломее.