Телеведущий Макс Назаров и экс-нардеп Юрий Грымчак устроили перепалку в прямом эфире
Как передает Politeka.net, ситуация произошла в прямом эфире телеканала НАШ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
При обсуждении вооруженного конфликта на территории Донбасса, телеведущий отметил, что миропорядок было нарушено еще когда США вторглись в Ирак.
В ответ Грымчак начал говорить о российских пропагандистах.
"Куда кто вторгся, меня меньше касается. Меня больше беспокоит то, что вторглись на территорию моей страны и оккупировали мой родной город Донецк. Это вы там российский пропагандист можете рассказывать российские фейки", - ответил бывший нардеп.
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На просьбу ведущего быть корректным, Грымчак не отреагировал. В итоге Назаров не сдержался.
"Господин Грымчак, вы нам не интересны, пошли вон. На своих любимых телеканалах пропагандистами называйте кого угодно. Идите в дупу, до свидания", - отреагировал Назаров.
Напомним, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака 14 августа 2019 года арестовали по подозрению в вымогательстве и получении взятки.
При этом в октябре Генеральная прокуратура переквалифицировала дело: с него было снято подозрение в мошенничестве и предъявили подозрение в злоупотреблении влиянием.
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