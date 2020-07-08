Пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко стал участником инцидента в центре Киева

В среду, 8 июля проходит заседание Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.

Возле здания суда традиционно собрался митинг поддержки. Туда пришли около 10 тыс. украинцев.

Проходя в толпе, скандирующей "ледокол", Порошенко задел оператора, снимавшего происходящее. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В сети после этого случая вспомнили другие казусы Порошенко с толпой. Пользователи шутят: что раньше "срывал шапки, хватал за носы. Теперь вот камеры сбивает. Правда, случайно. Но мастерство и опыт угадываются".

Так в 2019 году большое недоумение вызвало видео на котором Порошенко в ходе встречи с людьми в Запорожье по неизвестным причинам сорвал шапку с девушки. На другом ролике запечатлено, как Порошенко хватает за нос мужчину двумя пальцами. Но при этом улыбается.

З самісінького ранку читачі мене порадували не лише великим спектром реакцій на попередній викладений мною ролик, де Петро Порошенко на слова (які б вони не були) дає відповідь руками - зриває з малолітньої дівчини шапку, —а й посиланням на це відео. Воно мене здивувало ще більше, ніж попереднє. Бо свідчить про те, що неповага до людей з боку президента є систематичним явищем. Це взагалі якийсь шок. На новому відео, знятому раніше за інцидент з дівчиною, Петро Порошенко, проходячи вздовж вишикуваних перед ним виборців, хапає одного чоловіка за носа.🤦🏻‍♀️ Gepostet von Tetyana Vysotska am Mittwoch, 27. Februar 2019

Отметим, перед тем, как зайти в суд сегодня Порошенко выступил перед собравшимися. В своей речи он заявил, что власть сегодня борется не с внешним агрессором, а с волонтерами и активистами внутри страны.

Что касается дела против него, то Порошенко заявил, что решение суда продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, было принято ночью и под давлением. По его словам, это направлено на то, чтобы заблокировать его участие в избирательной кампании перед местными выборами.

Напомним, дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

Напомним, Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…»

Как сообщала Politeka, появились фото почерневшего Порошенко: «не спал три ночи».

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