В Киеве в Свято-Михайловском монастыре 18 июня состоялась панихида по Алексеею Порошенко, отцу пятого президента Украины

Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми прибыли в монастырь около 10:20. В это же время приехали Юрий и Ирина Луценко.

В монастырь также пришли представители партии "Европейская солидарность" – Андрей Парубий, София Федина, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Степан Кубов. Панихиду провел глава ПЦУ Епифаний.

Прощание с Алексеем Порошенком началось в 12:00 по адресу: Институтская, 7.

Отметим, похороны отца пятого президента Украины, перенесли на 19 июня из-за суда над Петром Порошенко.

18 июня у стен Печерского районного суда Порошенко рассказал, что не спал три дня и минувшую ночь провел у гроба отца. Также он поблагодарил украинцев за поддержку.

Напомним, Алексей Порошенко умер вследствие инсульта, который случился 15 июня после того, как он узнал, что его сына вызывают в суд для избрания меры пресечения, а прокуратура требует ареста пятого президента.

Алексей Порошенко с 2006 по 2010 годы был депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». А в 2012 он баллотировался в народные депутаты, но решил покинуть гонку по решению семьи.

Напомним, потерявшего отца Петра Порошенко наказали без суда: первые подробности.

Как сообщала Politeka, большая беда у Порошенко, в семье решились на крайние меры.

Также Politeka писала, что Зеленский отменил важное решение Порошенко, "секретный" указ уже подписан: "полномочия перейдут..."