В Киеве в Свято-Михайловском монастыре 18 июня состоялась панихида по Алексеею Порошенко, отцу пятого президента Украины
Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми прибыли в монастырь около 10:20. В это же время приехали Юрий и Ирина Луценко.
В монастырь также пришли представители партии "Европейская солидарность" – Андрей Парубий, София Федина, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Степан Кубов. Панихиду провел глава ПЦУ Епифаний.
Похудевшая Лорак в "дырявом" платье удивила фигурой: "Стала слишком аппетитной"
Отмена ЗНО 2020: украинцам огласили окончательный вердикт, «все получат…»
Счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста"
Рост доллара, повышение зарплат на 70% и новые правила в транспорте - главное за ночь
Прощание с Алексеем Порошенком началось в 12:00 по адресу: Институтская, 7.
Отметим, похороны отца пятого президента Украины, перенесли на 19 июня из-за суда над Петром Порошенко.
18 июня у стен Печерского районного суда Порошенко рассказал, что не спал три дня и минувшую ночь провел у гроба отца. Также он поблагодарил украинцев за поддержку.
Напомним, Алексей Порошенко умер вследствие инсульта, который случился 15 июня после того, как он узнал, что его сына вызывают в суд для избрания меры пресечения, а прокуратура требует ареста пятого президента.
Алексей Порошенко с 2006 по 2010 годы был депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». А в 2012 он баллотировался в народные депутаты, но решил покинуть гонку по решению семьи.
Напомним, потерявшего отца Петра Порошенко наказали без суда: первые подробности.
Как сообщала Politeka, большая беда у Порошенко, в семье решились на крайние меры.
Также Politeka писала, что Зеленский отменил важное решение Порошенко, "секретный" указ уже подписан: "полномочия перейдут..."