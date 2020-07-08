У Киева есть новое требование к боевикам - обеспечить режим тишины во время тушения пожара на Луганщине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-службе главы государства отметили, что сегодня началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В условиях карантина данная встреча проходит не в Минске, как раньше, а в формате видеоконференции.

Перед началом заседания ТКГ глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Луганской области недалеко от линии разграничения возник масштабный лесной пожар. В результате возгорания пострадал населенный пункт, есть погибшие. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах: в опасности оказались такие села Луганщины как Смолянинове, Капитаново и Вороново.

В связи с масштабным пожаром на Донбасс срочно прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там его проинформировали, что ликвидация возгорания осложняется тем, что рядом находится линия разграничения.

Ермак отметил, что сейчас есть опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды. Именно поэтому глава ОП призвал участников ТКГ обеспечить установление полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - отметил Ермак.

Напомним, боевики "ЛНР" не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".

Как сообщала Politeka, Луганщина в огне, подняты Нацгвардия и ВСУ, количество жертв растет: "Жители отказываются от эвакуации".

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