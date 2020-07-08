Президент Украины Владимир Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн грн
Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.
Фигуристая любимица Кондратюка из Х-фактора без одежды показала себя во всей красе: "Хочется стать той, кто..."
Юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали"
Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс
Подвыпивший Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя..."
Согласно опубликованным данным, 2 июля Зеленский получил 12 млн 114 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Еще 1 млн 356 тыс. гривен ему принесло отчуждение земельного участка.
Покупателем имущества значится Валентина Кисель – жена народного депутата Украины, главы Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа» Юрия Киселя.
Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил законодательство нашей страны, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.
Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. В результате получается сумма, которая превышает50 прожиточных минимумов.
Согласно законам Укрианы, в такомслучае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако Зеленский этого не сделал.
В связи с этим ему вручили протоколы об административных нарушениях, материалы будут переданы в суд. Протоколы на президента составлял лично глава Нацагентства противодействия коррупции Александр Новиков.
При этом Зеленский признал свою вину, и заявил, что готов понести ответственность.
Отметим, Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства.
Ранее сообщалось, что согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн.
Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".
Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».
Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского: "угроза начнется тогда, когда..."