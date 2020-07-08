Президент Украины Владимир Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн грн

Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.

Согласно опубликованным данным, 2 июля Зеленский получил 12 млн 114 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Еще 1 млн 356 тыс. гривен ему принесло отчуждение земельного участка.

Покупателем имущества значится Валентина Кисель – жена народного депутата Украины, главы Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа» Юрия Киселя.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил законодательство нашей страны, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. В результате получается сумма, которая превышает50 прожиточных минимумов.

Согласно законам Укрианы, в такомслучае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако Зеленский этого не сделал.

В связи с этим ему вручили протоколы об административных нарушениях, материалы будут переданы в суд. Протоколы на президента составлял лично глава Нацагентства противодействия коррупции Александр Новиков.

При этом Зеленский признал свою вину, и заявил, что готов понести ответственность.

Отметим, Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства.

Ранее сообщалось, что согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн.

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».

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