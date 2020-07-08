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Президент РФ Володимир Путін упевнений, що Конституція СРСР містила в собі "міну уповільненої дії" про право виходу республік зі складу Союзу

Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами Путіна, сама процедура виходу України та решти країн зі складу СРСР не була прописана. Тому республіки могла вийти зі складу СРСР, забравши з собою "подарунки від російського народу".

"Ось це і є міна уповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні Радянського Союзу", заявив лідер РФ.

Він упевнений, що Росії необхідно уникнути подібних речей, а поправки до чинної Конституції є абсолютно вірними.

"Вони будуть зміцнювати нашу державність, створювати умови для поступального розвитку нашої країни на десятиліття вперед", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому переобиратися ще два рази після 2024 року.

Згідно з результатами, "за" проголосували 77,9% учасників референдуму. Проти віддали голоси 21,2%.

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