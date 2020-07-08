Президент РФ Володимир Путін упевнений, що Конституція СРСР містила в собі "міну уповільненої дії" про право виходу республік зі складу Союзу
Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.
За словами Путіна, сама процедура виходу України та решти країн зі складу СРСР не була прописана. Тому республіки могла вийти зі складу СРСР, забравши з собою "подарунки від російського народу".
"Ось це і є міна уповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні Радянського Союзу", заявив лідер РФ.
Юна невістка Пугачової задерла сукню на пікніку, Орбакайте не втрималася: "Видно всі деталі"
Бабкіна, яка повернулася з того світу, розповіла про пережите, Галкін втратив дар мови: "Світло і голоси..."
Галкін напідпитку пристрасно притиснувся до Пугачової, кадри не для слабкодухих: "Моя..."
Нові гроші вводять в обіг, що потрібно знати українцям і фото купюр: "Вже з наступного тижня"
Він упевнений, що Росії необхідно уникнути подібних речей, а поправки до чинної Конституції є абсолютно вірними.
"Вони будуть зміцнювати нашу державність, створювати умови для поступального розвитку нашої країни на десятиліття вперед", — сказав Путін.
Нагадаємо, що 1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому переобиратися ще два рази після 2024 року.
Згідно з результатами, "за" проголосували 77,9% учасників референдуму. Проти віддали голоси 21,2%.
Нагадаємо, Путін замахнувся на Білорусь, стали відомі скандальні деталі: "Виявили бажання..."
Як повідомляла Politeka, "Тримаємо зброю напоготові": Путін підписав небезпечний для України указ, у ВСУ забили тривогу